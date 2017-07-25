YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi

Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Çevre Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (ÇATİ) üyelerinden oluşan heyet, tarih ve kültür şehri Bilecik'teki gezileri kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik ve yakın bölgesinin 100 yıllık yakın tarihten değerler bulunan Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor.

İçerisinde Bilecik'i tanıtıcı yazılı ve görsel ögelerin yanı sıra Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi geçtiğimiz hafta sonu, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren ÇATİ derneği üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklara Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, müze ve şehir hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik TOKİ sosyal konutlarda ikamet eden aile ve çocuklardan oluşan heyeti de ağırladı.

(DA-Y)



25.07.2017 16:48:04 TSI

NNNN

