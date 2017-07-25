ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi

25 Temmuz 2017 Salı, 16:47
Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi
Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Çevre Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (ÇATİ) üyelerinden oluşan heyet, tarih ve kültür şehri Bilecik'teki gezileri kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti.
Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik ve yakın bölgesinin 100 yıllık yakın tarihten değerler bulunan Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor.
İçerisinde Bilecik'i tanıtıcı yazılı ve görsel ögelerin yanı sıra Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi geçtiğimiz hafta sonu, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren ÇATİ derneği üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklara Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, müze ve şehir hakkında bilgi verdi.
Öte yandan, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik TOKİ sosyal konutlarda ikamet eden aile ve çocuklardan oluşan heyeti de ağırladı.
(DA-Y)

25.07.2017 16:48:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecik Valiliğinden önemli duyuru
YEREL

BİLECİK VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ DUYURU
Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Pazaryeri ilçesi yenilenmeye devam ediyor
YEREL

PAZARYERİ İLÇESİ YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR
Tümgeneral Halis Zafer Koç'tan Başkan Yağcı'ya veda ziyareti
YEREL

TÜMGENERAL HALİS ZAFER KOÇ'TAN BAŞKAN YAĞCI'YA VEDA ZİYARETİ
Bozüyük TDP sorunlara çözüm üretiyor
YEREL

BOZÜYÜK TDP SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYOR
Bozüyük'te sema mukabelesi
YEREL

BOZÜYÜK'TE SEMA MUKABELESİ
Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
YEREL

BİLECİK İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI
Merkez ilçe okul ve kurum müdürleri toplatısı
YEREL

MERKEZ İLÇE OKUL VE KURUM MÜDÜRLERİ TOPLATISI
Bayırköy'de delege seçimleri yapıldı
YEREL

BAYIRKÖY'DE DELEGE SEÇİMLERİ YAPILDI
BEBKA Kalkınma Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

BEBKA KALKINMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI