Ankara'dan Bilecik'e Tarih ve Kültür Gezisi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Çevre Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (ÇATİ) üyelerinden oluşan heyet, tarih ve kültür şehri Bilecik'teki gezileri kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti.
Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik ve yakın bölgesinin 100 yıllık yakın tarihten değerler bulunan Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor.
İçerisinde Bilecik'i tanıtıcı yazılı ve görsel ögelerin yanı sıra Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi geçtiğimiz hafta sonu, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren ÇATİ derneği üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklara Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, müze ve şehir hakkında bilgi verdi.
Öte yandan, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik TOKİ sosyal konutlarda ikamet eden aile ve çocuklardan oluşan heyeti de ağırladı.
(DA-Y)
25.07.2017 16:48:04 TSI
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