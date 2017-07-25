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Hitit Üniversitesi'nde bankacılık ve finans tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açıldı



ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı ile Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açma konusunda YÖK'e yapılan teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edildi.

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren profesyoneller ile reel sektörde çalışanlara yönelik olarak tasarlanan bu programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları, katılım bankacılığı teorisi ve uygulamaları, sigortacılık teori ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, güncel bankacılık uygulamaları, finansal krizler ve küresel sermaye hareketlerini kapsadığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programının teori ile uygulamanın en uygun bileşimini yakalamaya dönük perspektifi, katılımcıları ayrıntılara hâkimiyet ve büyük resmi görebilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcıların özel ve kamu sektöründe, bankalarda, finansal aracı kurumlarda ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey yönetici adayları olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir." denildi.

Ulusal ve Uluslararası finansal kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlikle öğrenci eğitimini hedefleyen Tezli Yüksek Lisans programında eğitim-öğretim sürecinde uluslararası kabul görmüş teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalara da yer verileceği bildirilen açıklamada, "Programın müfredatında, banka ve finans sektöründe duyulan uzman eksikliğini gidererek, her türlü işletmenin daha başarılı yönetilmesi için finansal sorunlara yönelik gerekli altyapının ve finansal araçların, politika ve stratejilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu nedenle program, bankacılık ve finans alanına yönelik tüm temel ve çağdaş dersleri içermektedir. Ayrıca program içeriğinde Katılım Bankacılığı alanında da hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere yer verilecek olup, Katılım Bankacılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla kurulan irtibatların bu eğitim kapsamında öğrencilere fayda sağlaması da hedeflenmektedir. Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na gerekli tüm ön hazırlıklar yapılarak bu yıl öğrenci alımı planlanmakta olup özellikle iş dünyasından yoğun talep gelen tezsiz yüksek lisans programına da en kısa sürede öğrenci alımı için gerekli mevzuatla ilgili teknik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi." ifadeleri yeraldı.

Hitit Üniversitesi bünyesinde yeni açılan Bankacılık ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 10'u tezli ve 5'i tezsiz olmak üzere 15 yüksek lisans ve 5 doktora programı ile toplam 20 lisansüstü programına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Üniversite geneline bakıldığında Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 20'si tezli ve 6'sı tezsiz olmak üzere 26 yüksek lisans ve 8'i de doktora olmak üzere toplam 34 lisansüstü programına ulaşıldığı kaydedildi.

(BÖ)



25.07.2017 16:48:36 TSI

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