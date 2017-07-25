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BEÜ Sağlık personeline ilk yardım eğitimi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan çalışanlara 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili maddeleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından, 21 kişilik 3 grup halinde yaklaşık iki gün sürecek olan sertifikalı temel ilk yardım eğitimi veriliyor.

Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonunda ilk yardım eğitimcisi Derya Kayınova, Zuhal İnce Öztürk ve Hülya Çetin Özoğlu tarafından, çalışan personellere önce teorik sonra yetişkin ve çocuk maketleri üzerinde uygulamalı olarak ilkyardım eğitimi veriliyor. Düzenlenen eğitimde eğitimciler; personellere genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularında geniş kapsamlı bilgiler verdi.

Eğitimin bitmesiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından programa katılım sağlayan personellere ilkyardım sertifikası verilecek.

(SÖ-SÖ-Y)



25.07.2017 16:52:46 TSI

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