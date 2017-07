YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP heyetinden şehit öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

MYK üyesi Musa Küçük, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, MHP İstanbul teşkilat üyelerinden oluşan heyet hehit öğretmenin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyü Merkez Mahalledeki baba evini ziyaret ederek şehidin babası Hamit Yılmaz'a başsağlığı diledi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taziyelerini iletti ve mezarında dua etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada genç öğretmenin şehadetinden duydukları üzüntüyü dile getiren Küçük, "Maddi ve manevi olarak şehit ailesinin her zaman yanındayız. Bir şehit babası olarak çok metanetli davrandınız. Genel başkanımız basında sizleri sürekli takip etti. Sizin bu duyguları taşımanız bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor" dedi.

Tarih boyunca Türk milletinin vatan, bayrak ve namusu uğruna bedeller ödediğini, terörün hiçbir zaman kazanan taraf olmadığını ve olamayacağını kaydeden Küçük, "Bu süreci birbirimize destek olarak vatanımıza sahip çıkarak aşacağız. Siz evladınızı şehit verdiniz ve bedel ödediniz. Türk milleti olarak bizler de bedel ödemeye devam ediyoruz. İnşallah bunun son olmasını diliyoruz. 'Vatan sağolsun' diyoruz" ifadelerini kullandı.



"İnşallah bu parazitlerden bir an önce kurtuluruz"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise kendisinin de bu milletin bir ferdi olduğunu belirterek, "Siyasi partilerimizden, devlet görevlilerimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Herkes aradı, sordu, ilgilendi. Bizim vatanımız güzel ama parazitlerimiz var. İnşallah bu parazitlerden bir an önce kurtuluruz. Temennimiz bunun son olması. Rabbim devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların varlığına her zaman ihtiyacımız var. Vatanımız, milletimiz, devletimiz var olsun" diye konuştu.

Gümüşhane MHP İl Başkanı Nadim Aydın ise Gümüşhaneli öğretmeni teröre kurban vermenin üzüntüsü içerisinde olduklarını, hainlerin asla bu ülkeyi bölmeye güçlerinin yetmeyeceğini belirterek, "Devletimiz ve milletimizin feraseti bunları aşacak güçtedir. Allah bizi şehidimizin şefaatine nail eylesin" diye konuştu.

Küçük ve beraberindeki heyet daha sonra şehit öğretmenin aile mezarlığındaki kabrini ziyaret edip dua ettikten sonra köyden ayrıldı.

25.07.2017

