YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Koordinasyon Kurulu Vali Kalkancı başkanlığında toplandı

Koordinasyon Kurulu Vali Kalkancı başkanlığında toplandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2017 yılının 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Türkiye Petrolleri toplantı salonunda Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda yatırımcı bölge müdürleri kurum olarak yatırım ve çalışmaları slayt eşliğinde sunumunu yaparak, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, 2017 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarına ait irili ufaklı 589 adet işin yer aldığını kaydetti.

Vali Kalkancı, "Bu işlerin toplam proje bedeli 4 milyar 377 milyon 182 bin 606 TL'dir. Bu işler için geçmiş yıllarda 1 milyar 122 milyon 173 bin TL harcanmış, 2017 yılında 456 milyon 770 bin 505 TL ödenek ayrılmış ve dönem sonu itibariyle 143 milyon 659 bin 338 TL'si harcanarak yüzde 31,5'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu işlerden 72 tanesi bitirilmiş, 342 tanesinde çalışmalar devam etmekte olup 175 adet iş proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır" dedi.

Merkezi idare kuruluşlarının 2017 yılı programlarında küçüklü büyüklü 293 adet işin yer aldığını ifade eden Vali Kalkancı, "Proje bedeli 4 milyar 193 milyon 11 bin 374 TL olan bu işler için önceki yıllarda 1 milyar 103 milyon 417 bin 92 TL harcanmış, 2017 yılında ise 336 milyon 155 bin 665 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle toplam ödeneğin 120 milyon 665 bin 805 TL'si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 35,9'dur. Yerel yönetim kuruluşlarımızın programlarında bulunan 296 adet işin proje bedeli ise 184 milyon 171 bin 232 TL'dir. Bu işler için 2017 yılında 120 milyon 614 bin 840 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle 22 milyon 993 bin 533 TL harcama yapılarak yüzde 19,1'lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.

(AHM)



25.07.2017 16:54:27 TSI

NNNN

