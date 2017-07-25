Artvin'deki kazada hayatını kaybedenler yarın toprağa verilecek
(Fotoğraflı)
ARTVİN (İHA) - Artvin'in Cankurtaran mevkiide meydana gelen trafik kazasında Abdullah Başar ve eşi Elmas Başar ile Zonguldak'tan gelen misafirleri Seher Çakır hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Kazada hayatını kaybedenlerden Abdullah Yalçın Başar ve eşi Elmas Başar, Yarın Artvin'in Hopa İlçesi Yoldere köyünde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Kazada hayatını kaybeden ve Artvin'e misafir olarak gelen Seher Çakır ise yarın İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zonguldak'ın Devrek İlçesi Eğerci Purtuloğlu Köyü'nde toprağa verilecek.
(HFD-ÖS-Y
25.07.2017 16:56:10 TSI
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