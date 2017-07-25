ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye ekiplerince ağaçlar budanıyor

25 Temmuz 2017 Salı, 16:55
Belediye ekiplerince ağaçlar budanıyor
Belediye ekiplerince ağaçlar budanıyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi ekiplerince bulvar üzerinde bulunan ağaçlar budanarak bakımı gerçekleştiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen budamayla birlikte bulvara görsel güzellik yansırken vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti.
Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen belediye görevlileri, ağaçların ve yeşilliğin oldukça önemli olduğundan bahsetti.
(CK-SD-Y)

25.07.2017 16:56:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hurda yüklü tır yan yattı
YEREL

HURDA YÜKLÜ TIR YAN YATTI
Otomobil çocuğa çarptı
YEREL

OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL

ADIYAMAN'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahta'daki içme suyu hattı çalışmaları
YEREL

KAHTA'DAKİ İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMALARI
Üniversite öğrencilerine verilen hizmetlerde sınır yok
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN HİZMETLERDE SINIR YOK
Üniversite öğrencileri barınmada sorun yaşamayacak
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BARINMADA SORUN YAŞAMAYACAK
Koordinasyon Kurulu Vali Kalkancı başkanlığında toplandı
YEREL

KOORDİNASYON KURULU VALİ KALKANCI BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Petrol Caddesinde istinat duvarı örüldü
YEREL

PETROL CADDESİNDE İSTİNAT DUVARI ÖRÜLDÜ
Mehmet Akif Mahallesi Taziye Evi inşasına başlandı
YEREL

MEHMET AKİF MAHALLESİ TAZİYE EVİ İNŞASINA BAŞLANDI
Besni'de 13 yaşındaki çocuk damdan düştü
YEREL

BESNİ'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAMDAN DÜŞTÜ
Adıyaman'da otomobil yayaya çarptı
YEREL

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI