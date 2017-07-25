Belediye ekiplerince ağaçlar budanıyor
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi ekiplerince bulvar üzerinde bulunan ağaçlar budanarak bakımı gerçekleştiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen budamayla birlikte bulvara görsel güzellik yansırken vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti.
Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyen belediye görevlileri, ağaçların ve yeşilliğin oldukça önemli olduğundan bahsetti.
(CK-SD-Y)
25.07.2017 16:56:22 TSI
NNNN