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Gaziantep'te istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Ulus

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valiliği Başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu 2017 yılı 3.olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, iŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, Sivil Tolum Kuruluşları (STK) ve kurum temsilcileri katıldı. Toplantıya başkanlık yapan Vali Yardımcısı Uğur Aladağ Haziran ayı sonu itibariyle 54 bin 670 kişinin iş başvurusu yaptığını söyledi. İş başvurusu yapanların yönlendirilen her 10 iş yerinden birinde kalıcı olarak işe yerleştiğini belirten Aladağ, "İlimiz istihdamına önemli katkı sağlayan toplum yararına programlarda Haziran ayı sonu itibariyle 3 bin 60 kişi toplum yararına aktif hizmet vermiştir. Ayrıca Gaziantep İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 7 bin 248 kişi işveren nezdinde işi öğrenmek ve öğretmek için İşbaşı Eğitim Programı'na başlamıştır. Bu program sayesinde işveren kursiyerlerin yüzde 85'ini kalifiye eleman olarak işe yerleştirip Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığının başlatmış olduğu istihdam seferberliği kapsamında bünyesinde istihdam etmiştir. Haziran ayı sonu itibariyle bu programımızdan 13 bin 807 kişi faydalanmıştır" diye konuştu.

Yapılan toplantı da Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın konuşmasının ardından İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin istihdam verileri hakkında sunum yaptı.

(MU-SD-Y)



25.07.2017 16:58:04 TSI

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