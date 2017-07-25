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Kastamonu ve Sinop'ta karayolları ağaçlandırıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın karayollarını yeşil yollara dönüştürme projesi kapsamında Kastamonu ve Sinop'da karayolları ağaçlandırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, "Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı" kapsamında Kastamonu ve Sinop'ta toplam 40 kilometrelik kara yolunun etrafını ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğünden görüş alınarak yapılan yol kenarı ağaçlandırmaları, yolların tabii hayatı kesintiye uğratmaması, sürücü ve yolcular için görsel konforun sağlanması ile egzoz gazlarının çevreye olan etkilerinin azaltılması maksadıyla tesis ediliyor. Bu doğrultuda Kastamonu'da 7, Sinop'ta ise 6 kilometre olmak üzere toplam 13 kilometre karayolunda yol kenarı ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca Kastamonu'da 12 kilometre, Sinop'ta 15 kilometre olmak üzere toplam 27 kilometrelik karayolu güzergahında yol boyu ağaçlandırma çalışmaları halihazırda devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2015 yılı Tosya-Kargı karayolu ağaçlandırma programı çerçevesinde Tosya-Kargı karayolunda 450 adet top akasya, 440 adet ıhlamur, 140 adet sarı salkım, 170 adet at kestanesi, 400 adet pembe çiçekli akasya, 30 adet katalpa ve bin 170 adedi toros sediri olmak üzere toplam 2 bin 800 adet fidanı toprakla buluştu.

(GY-Y)



25.07.2017 17:01:10 TSI

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