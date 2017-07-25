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Kosovalı kadınlar Karesi'de

25 Temmuz 2017 Salı, 17:01
Kosovalı kadınlar Karesi'de
Kosovalı kadınlar Karesi'de

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Karesi ilçesinde Hünerli Eller projesi kapsamında verilecek olan kurslara katılmak için Balıkesir'e gelen Kosovalı kadınları ağırlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kosova bizim, Türkiye'de sizin ikinci memleketinizdir. Biz ortak bir medeniyetin birbirine gönülden bağlı dostlarıyız" dedi.
Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen; Kalkınma Bakanlığı, Priştine Büyükelçiliği, Karabük ve Karesi Belediyelerinin de desteklediği "Halı ve Tel Kırma Kursları" kapsamında Yakova ve Drenas'tan gelen savaş mağduru kadınlar Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın konuğu oldu. Başkan Yılmaz, "Hiçbir zaman unutmuyoruz; Kosova Türkiye'dir, Türkiye Kosova'dır. Hepimiz ortak bir tarihin, ortak bir medeniyetin, birbirine dost, birbirine kardeş olduğu bir yapının insanlarıyız" dedi.
Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) hayata geçirdiği faaliyetleri belediyeler olarak yerelde desteklemek istediklerini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "Büyük bir medeniyetin yeniden uyanışını birlikte gerçekleştireceğiz. Hedefimiz kültürümüzle, demokrasimizle ve insanlığımızla dünyaya örnek gösterilecek bir toplum oluşturmak" dedi.
Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin adaletli bir yönetimin Kosova'da yaklaşık 500 yıl hüküm sürdüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Adaletli yönetim anlayışımız ile kültürel zenginliğimizi dünyaya yaşatmamız gerektiğine inanıyorum. Burada bulunuyor olmanız bizim için de çok önemli. Böylesine güzel bir organizasyonda gönüllü olarak yer almanız nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Drenas Kadın Haklarını Koruma Dernek Başkanı Kadire Tahiraj ise Balıkesir'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek misafirperverlikleri için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Drenas'ın Kosova Savaşı'ndan en fazla zararı gören bölgelerden biri olduğunu kaydeden Tahiraj, "Yanımızda olan ve bağımsızlığımızı kazanmamız konusunda bizlere destek çıkan Türk Milleti'ne teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
(HT-TS)

25.07.2017 17:02:46 TSI
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