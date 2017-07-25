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Tarihi Kentler Birliği eğitimini Kastamonu'da yapılacak



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın üç yıl önce başlattığı kültürel ve tarihi proje seferberliği sonrasında dikkatleri çekmeyi başaran Kastamonu, 20-22 Eylül tarihleri arasında önemli bir eğitim toplantısına ev sahipliği yapacak.

Tarihi Kentler Birliği ÇEKÜL Akademi tarafından "Yerel Yönetimlere Yönelik Kültürel ve Kentsel Koruma" başlıklı eğitim ihtiyaç raporu doğrultusunda ülke genelinde üç ilde yapılması planlanan eğitim programı takvimi belli oldu. Bu takvime göre eğitimlerin Kastamonu, Amasya Merzifon ve İzmir Bergama'da yapılacağı açıklandı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin de desteklediği eğitim programları Tarihi Kentler Birliği üyesi olan belediyelerin korumacılık alanında çalışan kadrolarının bilgi ve becerilerinin arttırılması ve zamanla edinilen tecrübelerin paylaşılması amacını güdüyor.

Tarihin medeniyet şehri, kültür merkezi, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ÇEKÜL Vakfı'nın "7 Bölge 7 Kent Projesi" kapsamına dahil edilen Kastamonu için önemi büyük olan toplantıda ilimizin tarihi sokak dokuları, kaya mezarları, kalesi, külliye ve medreseleri, ahşap işçiliğinin nadide örnekleri, müzeleri ve konakları başta olmak üzere sivil mimarlık örnekleri de tanıtılabilecek.

Kastamonu'da düzenlenecek eğitim seminerinde Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu-Osmanlı kültür mirası, bütüncül koruma süreci ve uygulamaları, kültür mirasının korunmasında sokak sağlıklaştırma çalışmaları, farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri hakkında bilgiler verilecek. Eğitim seminerine çeşitli illerden 50'nin üzerinde alanında uzman teknik personel katılımıyla gerçekleştirilecek. Eğitimin ardından Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın üç yıl önce başlatmış olduğu tarihi ve kültürel çalışmalar ile alan gezileri yapılacak.

(Vİ-GY-Y)



25.07.2017 17:03:01 TSI

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