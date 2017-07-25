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Vali Yıldırım, öksüz ve yetim çocuklarla buluştu



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)  Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bulanık ilçesindeki öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldi.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Bulanık ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Yıldırım, "Eğitim, her vatandaşımızın alma hakkı olan bir faaliyettir. Bu süreç bizim inanıcımıza göre, beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Öyleyse öncelikle çocuklarımızı eğitmekle yola çıkıyoruz. Devletimiz eğitim konusunda fırsat eşitliğini oluşturabilmek için kimsesi olmayanları da kimsesi olma iddiasındadır. Devletimiz, özelikle de kendi imkânı olmayan kişilerin ki bunların öksüz ve yetim olması da şart değil, anneli babalı da olabilir; bu tür çocuklarımızın da eğitimde ihtiyaç duydukları araç gereç, üst baş gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır" dedi.

Vali Yıldırım, okulların eskisine göre daha donanımlı ve daha güzel olduğunu da belirterek, "Bildiğiniz üzere tabletler pek çok okulumuzda verilmekte ve böylece bilgiye erişimin kolaylaştırıldığı bir ortamda yaşamaktadırlar. Eğitimde epeyce bir mesafe kat ettik. Güler yüzlü öğretmenlerimiz daha çok, özellikle branş öğretmenlerimiz artık eskisine göre çok daha fazla. Eskiden branş öğretmenleri yetersizdi. Bu işin doğusu batısı da yok, ben batıdaki veya Orta Anadolu'daki küçük bir ilçede okudum, aynı sıkıntıları yaşadım. Bir ülkenin ve milletin kalkınabilmesi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için çok çalışmamız ve çok üretmemiz gerekiyor. Bunları yapabildiğimiz sürece inşallah büyük devletler içersinde yer alacağız. Eğitim insanları yarına hazırlar. Bu vatana, bu devlete de hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Bunun içinde eğitim, beşikten başlar, bilinçli beyinler yerleştirilmesi gerekir. Tabi ki eli öpülesi değerli annelerimize de çok büyük işler düşmektedir. Çocuklarımız güzel günler görmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de devletin, çocuklara sahip çıktığı gibi aileleri, anne babaları, büyükleri, dedeleri, nineleri, ağabeyleri, ablaları olarak bu çocuklarımıza sahip çıkmalısınız. Yarının Türkiye'sini hep birlikte çok daha güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Yarınımıza daha güzel günlere büyük bir umutla kedimize güvenerek bakabiliriz ve erişebiliriz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından proje kapsamında 150 yetim ve öksüz öğrenciye çalışma masası ve sandalyesi ile kıyafet dağıtılarak sinemaya götürüldüler.

(MSA-Y)



25.07.2017 17:07:11 TSI

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