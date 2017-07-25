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Üçören köyüne 3,5 kilometrelik asfalt

25 Temmuz 2017 Salı, 17:06
Üçören köyüne 3,5 kilometrelik asfalt
Üçören köyüne 3,5 kilometrelik asfalt

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye İlçesine bağlı Üçören köy yolu sıcak asfalt ile kaplanıyor.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi konkasör tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfalt ile köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, 3,5 kilometrelik Üçören köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler.
Vali Ali Arslantaş, çalışmayı yürüten ekiplerden bilgi alarak, ekiplere kolaylıklar diledi.
(AA-AA-Y)

25.07.2017 17:08:54 TSI
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