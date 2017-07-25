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Pazaryeri ilçesi yenilenmeye devam ediyor

25 Temmuz 2017 Salı, 17:10
Pazaryeri ilçesi yenilenmeye devam ediyor
Pazaryeri ilçesi yenilenmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.
Pazaryerinde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. İlçemizde yol genişletme ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. İlçemize yeni 15 metrelik yollar açıyor, mevcut yolları genişletiyor ve hemşehrilerimizin ulaşımda daha rahat kullanımı ve standartların yükseltilmesi ilçemizin yaşanabilir olması için durmadan çalışıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere yardım ve desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
(DA-Y)

25.07.2017 17:12:26 TSI
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