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Tarım kampında 4. gurup öğrenciler çapaya başladı

25 Temmuz 2017 Salı, 17:11
Tarım kampında 4. gurup öğrenciler çapaya başladı
Tarım kampında 4. gurup öğrenciler çapaya başladı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesinin 3 yıldır sürdürdüğü tarıma yönelik olan "Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı" bu yılda ara vermeden devam ediyor. 4. Gurup öğrenciler ile birlikte devam eden yaz kampında çocuklar tarlada ürün yetiştirirken çeşitli sosyal etkinlikler ile de teknolojiden uzak olarak zaman geçiyorlar.
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın çocuklara yönelik olarak başlattığı Tarım Kampı 3. Yılında ara vermeden devem ediyor. Bu yıl da 4 gurup öğrencileri ile devam eden kamp çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Burhaniye Belediyesi'nin Bahçelievler Mahallesi Orjan mevkinde bulunan tarlada özel bir alan oluşturması ile çocuklar tarlada domates, salatalık, biber, kabak, patlıcan, karpuz gibi sebze ve meyveler yetiştiriyorlar. Her gün sabah saatlerinde bahçe çalışması yapan çocuklar çapalarıyla ot temizliği yaparken yetişen ürünleri de topluyorlar. Bahçe çalışmalarının ardından, halk oyunları ve dans dersleri, tiyatro ve drama dersleri, masa tenisi, çeşitli sportif faaliyetler gibi alanlarda dersler alırken madde bağımlılığı ile ilgili de bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri veriyorlar. Doğa Yürüyüşü ile kampa son veren öğrenciler bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Her hafta pazartesi günü gelen guruptaki çocuklarla bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "çocuklarımızın sofralarına gelen yiyeceklerin ne aşamalardan geçerek geldiğini öğrenmeleri ve toprak ile haşır neşir olmaları için başladığımız proje çocuklarımız tarafından da ilgi görüyor. Teknolojiden uzak bir şekilde kendi yaşıtlarıyla birlikte güzel zamanlar geçiren çocuklarımıza ayrıca çağımızın büyük sorunu olan madde bağımlılığı ile ilgili de bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ben kampa destek veren Burhaniye Meslek Yüksek Okulu'na ve kampta çocuklarımıza çıkan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(EME)

25.07.2017 17:12:48 TSI
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