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Arnavutluk Büyükelçisi'nden Başkan Uğur'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti.

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti. Büyükelçi Gazheli'ye Balıkesir hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi yatırım ve çalışmalarını anlattı. Ziyarette konuşan Gazheli, Türkiye ile Arnavutluk arasında önemli ilişkiler ve bağlar olduğunu söyledi.

Misafirperverliği için Başkan Uğur'a teşekkür eden Gazheli, Balıkesir'i beğendiğini ve Balıkesir'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Arnavutlukla olan ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Başkan Uğur ise, "Türkiye'den Arnavutluğa yatırım yapan çok iş adamımız var. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Arnavutluğa çok önemli veriyor. Büyükşehir olarak 18 bin kilometrekarelik bir alana hizmet veriyoruz. 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir'in yaz aylarında nüfusu ise 3 milyonu geçiyor. Büyükşehir olarak insanlarımız huzur ve rahatı için hizmet ediyoruz" dedi.

Başkan Uğur ziyaret sonunda Büyükelçi'ye zeytinyağı ve Yağcıbedir halısı hediye etti.

Ziyarette Büyükelçi Gazheli'ye, Arnavutluk Ticari Ataşesi Nertila Doka ve Arnavutluk Balıkesir Fahri Konsolosu Ayhan Sezer de eşlik etti.

(OF-TS)



25.07.2017 17:13:39 TSI

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