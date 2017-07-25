ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arnavutluk Büyükelçisi'nden Başkan Uğur'a ziyaret

25 Temmuz 2017 Salı, 17:12
Arnavutluk Büyükelçisi'nden Başkan Uğur'a ziyaret
Arnavutluk Büyükelçisi'nden Başkan Uğur'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti.
Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti. Büyükelçi Gazheli'ye Balıkesir hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi yatırım ve çalışmalarını anlattı. Ziyarette konuşan Gazheli, Türkiye ile Arnavutluk arasında önemli ilişkiler ve bağlar olduğunu söyledi.
Misafirperverliği için Başkan Uğur'a teşekkür eden Gazheli, Balıkesir'i beğendiğini ve Balıkesir'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Arnavutlukla olan ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Başkan Uğur ise, "Türkiye'den Arnavutluğa yatırım yapan çok iş adamımız var. İlişkilerimiz güçlenerek devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Arnavutluğa çok önemli veriyor. Büyükşehir olarak 18 bin kilometrekarelik bir alana hizmet veriyoruz. 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir'in yaz aylarında nüfusu ise 3 milyonu geçiyor. Büyükşehir olarak insanlarımız huzur ve rahatı için hizmet ediyoruz" dedi.
Başkan Uğur ziyaret sonunda Büyükelçi'ye zeytinyağı ve Yağcıbedir halısı hediye etti.
Ziyarette Büyükelçi Gazheli'ye, Arnavutluk Ticari Ataşesi Nertila Doka ve Arnavutluk Balıkesir Fahri Konsolosu Ayhan Sezer de eşlik etti.
(OF-TS)

25.07.2017 17:13:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altıeylül'e prestij caddesi
YEREL

ALTIEYLÜL'E PRESTİJ CADDESİ
Roman evleri Türkiye'ye örnek oldu
YEREL

ROMAN EVLERİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU
İmko Camisi'nin çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL

İMKO CAMİSİ'NİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR
Tarım kampında 4. gurup öğrenciler çapaya başladı
YEREL

TARIM KAMPINDA 4. GURUP ÖĞRENCİLER ÇAPAYA BAŞLADI
Kosovalı kadınlar Karesi'de
YEREL

KOSOVALI KADINLAR KARESİ'DE
Edremit Körfezi'nde termometreler 40 dereceye çıktı
YEREL

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE TERMOMETRELER 40 DERECEYE ÇIKTI
Altıeylül çalışıyor
YEREL

ALTIEYLÜL ÇALIŞIYOR
Ayvalık'ta Müftü Tosun ve MEB Müdürü Bahadır'dan Şefkatli Ellere ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA MÜFTÜ TOSUN VE MEB MÜDÜRÜ BAHADIR'DAN ŞEFKATLİ ELLERE ZİYARET
Ayvalık'ta Müftü Tosun'dan gazilere nazik ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA MÜFTÜ TOSUN'DAN GAZİLERE NAZİK ZİYARET
Evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret edildi
YEREL

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN HASTALAR ZİYARET EDİLDİ
Çankaya Sokak yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL

ÇANKAYA SOKAK YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR
Yangına anında müdahale edildi
YEREL

YANGINA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Ayvalık'ta park halindeki kamyonet yandı
YEREL

AYVALIK'TA PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI
Cunda Uygulama Oteli'nde 'Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları' semineri
YEREL

CUNDA UYGULAMA OTELİ'NDE 'OKUL BAZLI BÜTÇE UYGULAMALARI' SEMİNERİ
Burhaniye'de siyasetçi üretici
YEREL

BURHANİYE'DE SİYASETÇİ ÜRETİCİ
Körfez manzaralı Çallı Mahallesi hizmet bekliyor
YEREL

KÖRFEZ MANZARALI ÇALLI MAHALLESİ HİZMET BEKLİYOR
Bu öğrenciler tatil parası kazanıyor
YEREL

BU ÖĞRENCİLER TATİL PARASI KAZANIYOR
Burhaniye'de hacı adaylarına aşı yapıldı
YEREL

BURHANİYE'DE HACI ADAYLARINA AŞI YAPILDI