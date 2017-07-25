Kilis'te fırınlar denetledi
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak kentinde bulunan fırınları denetledi.
İl genelindeki tün fırınları inceleyen Zabıta ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipler, ekmek gramajı, saman kağıdı kullanılıp kullanılmadığı, hijyen koşullarına uyulup uyulmadığı gibi bir çok yönlerden denetlendi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
(MAD-SD-Y)
25.07.2017 17:16:15 TSI
NNNN