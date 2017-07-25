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İmko Camisi'nin çevre düzenlemesi yapılıyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri İmko Cami'nin çevre düzenlemesini yaparak caminin bahçe olarak kullanılan alanını ve yolunu parke taş döşüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri şehir genelinde birden fazla ekiple sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra ilçede bulanan cami, kahvehane gibi ortak kullanım alanlarında da ihtiyaçları gidermeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi İmko Sitesi içinde yapılan İmko Caminin yolu ve bahçe alanı Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından parke taş yapılırken Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal belediye olarak diğer kurumlara da yardımlarımız devam ediyor dedi. İmko Camisinin çevre düzenlemesi ilgili çalışmalarımız devam ediyor diyen Başkan Uysal çalışmaların kısa sürede biteceğini açıkladı.

(EME)



25.07.2017 17:17:06 TSI

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