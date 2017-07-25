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İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, yıllardır zemini toprak olan Gönül Sokağı'nda kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptı. 8 günlük çalışma sonunda 3 bin metrekare kilitli parke taşı döşenirken, oluklandırma çalışması da tamamlandı. Tamamlanan çalışmalarla Gönül Sokağı, yeni bir çehreye büründü.

Belediye yetkilileri, hizmette yer ve zaman ayırt etmeksizin yürüttükleri hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirttiler.

(MSA-Y)



25.07.2017 17:22:55 TSI

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