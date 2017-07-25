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Dilek halıya TTKD ödülü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Avrupa Birliğinde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTDK), tüketicinin korunması hakkında kanuna saygı kapsamında, "Tüketici memnuniyetini" ilke edinen firmaları ödüllendirdi.

İstanbul Perpa Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen törende, markalara sertifikalarıyla beraber "2017 Altın Marka Tüketici Ödülü" nün yanı sıra "2017 Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logolarının kullanım hakkı da verildi. Ödülü alan Dilek Halı İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Muhsin Karayay, kaliteli ürün ve üst düzey renk ve desen seçeneğiyle sezona damgasını vuran yeniliğe önem veren firma, Altın Marka Ödülü ile taçlandırıldığını belirtti. Karayay, "Yeniliklerimiz desen ve sektöre yön veren çalışmalarımız ile ar - ge faaliyetlerimiz devam etmekte, tüm ekibimiz aynı heyecan ile başarılarımıza devam etmek için çabalıyoruz. Bayilik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanımıza Dilek Halıyı en ekonomik yoldan ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(MU-SD-Y)



25.07.2017 17:27:05 TSI

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