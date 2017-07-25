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Avrupalı gençler büyükşehirin konuğu oldu

25 Temmuz 2017 Salı, 17:25
Avrupalı gençler büyükşehirin konuğu oldu
Avrupalı gençler büyükşehirin konuğu oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Avrupa Birliği Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Malatya'ya gelen ve aile içi şiddet konusunda araştırma yapan 43 genç, Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu oldu. Gençlere, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu'nda düzenlenen programda, sinevizyon gösterisi ile çalışmalar aktarıldı. Aile içi şiddetle ilgili çalışma yapmak üzere Malatya'ya gelen gençlere özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezinin (MADEM) faaliyetleri detaylı olarak sunuldu. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay'ın hazır bulunduğu programda, MADEM'in 2012 yılında hizmete girdiği kaydedilerek bugüne kadar 2 bin 500 bireysel görüşme yapıldığı, bin 200 aile eğitim semineri verildiği ve toplamda 15 bin aileye ulaşıldığı belirtildi.
Önleyici hizmetler sunuluyor
Gerçekleştirilen programda, gençlerin sorularını da cevaplandıran Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın belirlediği vizyon doğrultusunda önleyici hizmetler sunduklarını kaydetti.
MADEM'in kuruluşunun yasal olarak zorunlu olmadığı halde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın topluma fayda sağlamak amacıyla hizmete sunduğunu belirten Gençay, "MADEM'in çalışmalarının yanı sıra Sanat Galerimizdeki kurslar düzenliyoruz. Ve kursiyerlerimizin yüzde 70'i bayandır. Hatta bu bayanların yüzde 60'ı da 50 yaş üstüdür. Bayanlar, stres atmak için buraya geliyorlar. Dolayısıyla buradaki sanatla uğraşıları sonucu zihnini stresten arındırmış bir şekilde eve gidiyor" diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan ve düzenlenen programdan dolayı gençler Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler. Programın sonunda gençler tarafından Daire Başkanı Gençay'a çiçek takdim edildi.
Daha sonra gençler Sanat Sokağı, Fotoğraf Müzesi ve Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesini gezdiler. Sanat Sokağı ve müzelere beğenilerini dile getiren gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.
(BT-SD-Y)

25.07.2017 17:27:22 TSI
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