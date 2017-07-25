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Başkan Asya: "Engellilerimizin sorunsuz hizmet almasını sağlıyoruz"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, engellilerin toplumun asli unsurları olduğunu söyleyerek, Muş Belediyesi olarak planlanan projelerde onların hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulduğunu ve sorunsuz bir hizmet almalarını sağladıklarını belirtti.

Daha önce hükümet konağı olarak kullanılan ve Muş Belediyesi tarafından restore edilen tarihi bina hizmete açıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binası olarak kullanılmaya başlanan tarihi binada engelli vatandaşların sıkıntı yaşamaması için bir takım düzenlemeler yapılarak hizmette kolaylık sağlandı. Başkanlık makamının bulunduğu binanın merdivenlerine ray sistemli asansörün yapılması ile engelli vatandaşlar, belediye hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanıyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Muş Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma adına yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hizmete sunduğu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Muş Belediyesi, yeni ek hizmet binasında kurduğu ray sistemli asansörle engelli vatandaşların beğenisini kazandı.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan engelli vatandaşların yanı sıra yürümede güçlük çeken vatandaşların merdivenleri daha kolay çıkması için tasarlanan ray sistemli engelli asansörü, vatandaşların her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştırıyor. Engellilere yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bugüne kadar yaptığımız birçok düzenleme ve çalışma ile engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunduk. Daha önce öğretmenevi güzergahında yaptığımız umumi WC'de hizmete sunduğumuz engelli asansörü vatandaşlarımız tarafından beğeni topladı. Restore ettiğimiz ek hizmet binamızda da engelli kardeşlerimizi unutmadık. Belediye hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmeleri için ray sistemli engelli asansörü kurduk. Bugün engelli kardeşlerimizin bu sistemi kullanarak hizmet alabilmelerini görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceğimiz projelerde bu kardeşlerimizin bütün hassasiyetlerini göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Özellikle bugünlerde kazı çalışmalarının devam ettiği altyapı projemizin tamamlanması ile uygulamaya alacağımız üst yapı projesinde de engellilere yönelik düzenlemelerimiz olacak. Projemizi hazır hale getirdik. Allah'ın izniyle bunu en kısa sürede hayata geçirerek engellilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün kolaylıkları sağlayacağız" dedi.

Yıllar önce elim bir trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalye ile normal hayatını sürdüren Serdal Arslan isimli vatandaş ise, belediyenin engelliler için önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini kaydetti. Bazı işlerini takip etmek üzere Muş Belediyesi ek hizmet binasına geldiğini ifade eden Arslan, ray sistemli engelli asansörü ile sorunsuz bir şekilde belediyedeki işlerini yapma imkanı bulduğunu belirtti.

Herkesin bir engelli adayı olabileceğini, kendisinin bu konuda canlı bir örnek olduğunu vurgulayan Arslan, engelli bireyler olarak diğer vatandaşlar gibi hayatlarını sürdürmenin gayretinde olduklarını belirterek, bu tür imkanların kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti.

Arslan, son olarak kendilerine bu olanağı sağlayan Belediye Başkanı Feyat Asya ve ekibine teşekkür ederek, memlekete hizmet yolunda başarılar diledi.

(NA-MSA-Y)



25.07.2017 17:29:18 TSI

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