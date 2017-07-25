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Roman evleri Türkiye'ye örnek oldu

25 Temmuz 2017 Salı, 17:28
Roman evleri Türkiye'ye örnek oldu
Roman evleri Türkiye'ye örnek oldu

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşların hayat tarzlarına uygun olarak yapılan evler için Balıkesir'e gelen Roman başkanları, bu uygulamanın Türkiye'de yaygınlaştırılmasını istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konfederasyon kuruluşu için çalışmalar yürüten Çanakkale Truva Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Romanlar Birliği Konfederasyonu Kurucu Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Roman Gençlik Derneği Başkanı Selçuk Karadeniz, Türkiye Müzisyenler Federasyonu Başkanı Ahmet İzgi, Tekirdağ Roman Federasyonları Başkan Yardımcısı Serkan Kara, İstanbul Tekirdağ ve Selanik Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Kamber İşçi, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Cüneyt Barlin, Körfez Roman Dernekleri Başkanı Oktay Sümerbaş, Bandırma Romanlar Dernek Başkanı Feridun Demirdöven, Balıkesir ve ilçelerindeki federasyon ve dernek başkanları hazır bulundu.
Başkan Ahmet Edip Uğur, Romanların bugün kendilerini ifade edebilmelerinin en büyük sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının sahip çıkması olduğunu belirtti. Birçok kanuni düzenlemeler yapıldığını ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir'de 1990 yılında yıktığımız evlerin olduğu yerde istimlâk ve yer tahsisi yapılmış. Sene 2016... Ama maalesef kimse gidip de yeni tahsis edilen yerde ev yapmamış. Biz de oradan yol geçireceğiz ihalesini yaptık. Kanuni hakkımızı istesek orayı boşaltıp yolu geçiririz. Ama ne yaptık? Biz Roman kardeşlerimizi üzmeyelim dedik. Buraya proje yapıp kardeşlerimizin yeni yaşayacağı evleri inşa edelim istedik. Çok uğraştık burası için, ama en sonunda ikişer katlı evleri yaptık ve doğalgaz sobalarını da bağladık. Gemileri karadan yürüterek eksiklerini tamamladık. Davul-zurna ile açılışını yaptık. Oturduk evlerde çay içtik. Ardından davul-zurna ile eski evleri yıktık. Evlerin hepsi avlu ve balkonlu. Roman vatandaşlarımızın hayat tarzlarına uygun. Evlerin aynı mahallede olması da iyi oldu. Yerinde iyileştirme yaptık" diye konuştu.
Romanlara verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden federasyon ve dernek başkanları, Uğur'a teşekkür plaketi verdi.
(OF-MŞ)

25.07.2017 17:29:20 TSI
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