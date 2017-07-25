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İskenderun'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası

25 Temmuz 2017 Salı, 17:35
İskenderun'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası
İskenderun'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye ve kaymakamlığın ortaklaşa düzenlediği, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı.
Toplamda 28 takımın katıldığı futbol turnuvası finalinde İskenderun Barosu ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) karşı karşıya geldi. İskenderun Barosu Rakibi İSTE'yi 10-2 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi olurken, İTSO ise üçüncü oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara madalyalarını ve plaketlerini takdim eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil katılan tüm takımlara teşekkür etti.
Başkan Seyfi Dingil'in elinden şampiyonluk kupasını alan İskenderun Barosu futbolcuları da şampiyonluğun tadını doyasıya yaşadı.
"15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız" diyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, şöyle devam etti:
"15 Temmuz şehitlerimiz anısına birçok anma programı gerçekleştirdik. 15 Temmuz'u asla unutulmayacağını ve unutturulamayacağını çeşitli faaliyetlerle anlattık. Yapılan tüm faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi şahadete koşan aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha bu kötü günleri yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
(MSM-Y)

25.07.2017 17:37:02 TSI
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