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CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu'ndan müfredat eleştirisi



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GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ilköğretim ve lise müfredatı taslağına yönelik eleştiride bulunarak konuyu iki soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

Taslakta 'Cihat'ın 'ibadet' anlamına geldiği görüşünün savunulmasının gerekçesini soran Bektaşoğlu, önergesinde, "Cihat anlayışlı bir eğitim sistemiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta ve Dünyada Barış" ilkesiyle çeliştiğinden, yoksa bu ilkeden vazgeçmek mi hedeflenmektedir? Cihat kavramına eğitimde yer verilmesi aynı zamanda "Cihatçı örgütler" olarak isimlendirilen, örneğin DEAŞ (IŞİD) için gelecekte taban bulmayı kolaylaştıracak bir ortam ve algı oluşturmaz mı? " dedi.

Aynı zamanda Milli Eğitim kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Bektaşoğlu, Bakan İsmet Yılmaz'a, taslağın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Anayasanın ' Laik Eğitim' öngören maddelerine aykırı olduğunu belirtti.

Müfredatın Eğitim Bir Sen tarafından hazırlandığını iddia eden ve eğitim alanında faaliyet gösteren diğer sendikalardan görüş alınmadığını ifade eden Bektaşoğlu "Örneğin sendikanın taslağında yer alan ve bakanlıktan talep ettiği otelcilik meslek liselerinde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin iptali bu nedenle mi gerçekleşmiştir?" sorusunu yöneltti.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilgili maddelerini hatırlatan Bülent Bektaşoğlu soru önergesinde Bakan Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Müfredatın ilköğretim din dersi programından Atatürkçülükle ilgili bütün konuların yanı sıra, 'Atatürk'ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem', 'Din ve vicdan hürriyetinin Cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alınması' bölümlerinin lise programından ise 'Laiklik ve Din', 'Atatürk ve Din', 'Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri', 'Atatürk ve Din Öğretimi' üniteleri her sınıf düzeyinden çıkarılması hangi amaca hizmet etmektedir? Aynı kanunun 12. Maddesinde "Türk milli eğitiminde laiklik esastır" denilmektedir. Oysa yapılan müfredat değişiklikleri dikkatlice analiz edildiğinde laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı görülmektedir ve örneğin İslami bir kavram olan "cihat" kavramının müfredatta yer alması sizce laik eğitime uygun mudur?" dedi.

(AB-ÖS-Y)



25.07.2017 17:48:01 TSI

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