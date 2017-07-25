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Başkan Özakcan'dan kent müzesi müjdesi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, katıldığı toplantıda belediye olarak Aydın'a kent müzesi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2016 Basın Ödülleri törenine katıldı. Törende konuşan AGC Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özçakır, konuşmasının bir bölümünde kentlerin tarihlerinin çok önemli olduğunu ve Aydın'a da bir kent müzesi kazandırılmasının güzel olacağını belirterek, bu konuda belediye başkanlarından destek istedi.

Özçakır'ın konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren basın mensuplarına ödüllerini vermek üzere sahneye çıkan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın ve çevre yerleşim alanlarının geçmişten geleceğe izlerini taşıyacak olan objelerin sergileneceği bir kent müzesi projelerinin olduğunu müjdeledi.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı ve 1607 Sokağın kesiştiği köşede bulunan 3 katlı tarihi Bosnalı Konağı'nın kent müzesi haline geleceğini belirterek, "Aydınımızın, özellikle merkez ilçemiz Efeler'in çok ihtiyacı olduğu söylenen kent müzesi için Efeler Belediyesi olarak restorasyonunu yaptığımız Bosnalı Konağımız var. Geçtiğimiz günlerde restorasyonunu yeni tamamladık. Bosnalı Konağı'nı kent müzesi olarak tahsis edeceğiz. Konağımız önümüzdeki aylar içerisinde de geniş katılımlı bir tören ile halkımızın hizmetine girecek" diye konuştu.

Başkan Özakcan'ın bu sürpriz açıklaması salondakiler tarafından beğeni ile karşılanarak dakikalarca alkışlanırken, tüm basın mensupları Aydın iline böyle bir değer kazandıracakları için başta Başkan Özakcan olmak üzere emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti.



Bosnalı Konağı

1930'lu yıllarda Macar ustalar tarafından inşa edilen Bosnalı Konağı'nın, bodrum katı ile birlikte 3 kattan oluşan ve 330 metrekare arazisi bulunmaktadır. Konak için 2015 yılında kamulaştırma kararı alan Efeler Belediyesi mülk sahipleri ile anlaşma sağlanmıştır. Efeler Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen konak, Aydın Kent Müzesi olarak ilerleyen aylarda Aydın halkının hizmetine sunulacaktır.

(MU-MB-Y)



25.07.2017 17:52:11 TSI

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