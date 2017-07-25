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Uzakdoğulu turistler Çorum'a çekilecek

25 Temmuz 2017 Salı, 17:51
Uzakdoğulu turistler Çorum'a çekilecek
Uzakdoğulu turistler Çorum'a çekilecek

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Uzakdoğulu turistlerin Çorum'a getirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Necmettin Kılıç, Türkiye'ye Uzakdoğu ülkelerinden yılda 1 milyon civarında turist geldiğini, bu turistlerin tamamının Kapadokya bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin yüzde 20'sini 5 yıl içerisinde Çorum'a getirmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, ilk adımın geçtiğimiz günlerde atıldığını dile getirdi.
2017 yılının Güney Kore'de Türk yılı ilan edilmesiyle Güney Kore'den gelen bir heyete Çorum'un tanıtıldığını hatırlatan Vali Kılıç, dün akşam Güney Kore büyük elçiliğinde yapılan resepsiyonda Türkiye ve Türkiye temasları anlatılırken verilen brifinglerin üçte ikisinin Çorum'la ilgili olduğunu kaydetti.
Çorum'da 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam bin 94 adet yatırım projesinin mevcut olduğunu dile getiren Vali Kılıç, İl Özel İdaresi'nin yatırım programında bulunan 778 yatırımın 494'ü ulaştırma, 65'i tarım, 219 adedi altyapı projesi olduğunu bunların toplam proje tutarının 117,4 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.
(MMY-BÖ)

25.07.2017 17:52:22 TSI
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