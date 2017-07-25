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Başkan Kayda: "Salihli'ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesinin yapım işini üstlendiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında incelemelerde bulundu.

Salihli Meslek Yüksek Okulu kampüs alanında bulunan fakülte binasını gezerek, çevre düzenleme çalışmaları hakkında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'dan bilgi alan Başkan Kayda, Salihli'ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fakültenin 2017-18 öğretim yılında Maliye bölümüne alınacak 60 öğrenci ile eğitime başlayacağını belirten Başkan Kayda, "Salihli'ye üniversite sözü verdik ve fakülte binasını tamamladık. Bunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Salihlimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kayda'ya inceleme gezisinde, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ve Salihli Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Ergün Kaya eşlik etti.

(BA-ÖND-Y)



25.07.2017 17:55:45 TSI

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