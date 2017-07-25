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Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Bitlis Kültür Merkezinde Vali Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurumların il ve bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda Bitlis'te 2017 yılında toplam var olan 451 projenin 56'sının tamamlandığı, 212 projenin devam ettiği, 71 projenin ihale aşamasında olduğu ve 112 projenin ise hala başlanmadığı belirtildi. 93 proje ile en çok tarım alanında proje geliştirilirken, 11 projeyle en az kültür ve turizm alanında olduğu görüldü. Toplam 451 proje için ayrılan miktar ise 4 milyar 78 milyon 272 bin 449 TL olduğu belirtildi.

Üçüncü dönem koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, mühendisleri ve teknik elemanları masa başında değil, sahada görmek istediklerini belirterek, "Malumunuz olduğu üzere içinde bulunduğumuz süreç hem ilimiz açısında, özellikle iklimsel şartların maalesef kışın sert geçtiği bir coğrafya. Yaz döneminde yapılan işlerin sağlıklı ve hızlı yürümesi çok çok önem arz etmektedir. Hem alınması gereken kararlar ve verilmesi gereken hizmetlerin bir an önce hayatta geçirilmesinde önem arz ediyor. Maalesef firmalarımız işleri gereksiz yere sekteye uğratarak, ciddi şekilde hem kamuyu zarara uğratıyor hem de en önemlisi de verilmesi gereken hizmetler zamanında verilmeyerek, vatandaşımız da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle yatırımcı kuruluşlarımızın teknik elemanları masa başından ziyade sürekli sahada olsunlar. Sürekli işin başında olsunlar. İşlerini takip etmeleri ve sıkıntı olacak durumlarda, birim amirleri başta olmak üzere sürekli bizlerle paylaşmalarında fayda var" dedi.

Vali Ustaoğlu; millete ve memlekete hizmet noktasında ellerinden gelen tüm gayretleri sarf edeceklerini dile getirerek, bundan sonra sahada yapılan işleri inceleyeceklerini ifade etti.

(VO-MSA-Y)



25.07.2017 18:07:25 TSI

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