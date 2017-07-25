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İzmit Belediyesi tercih standı yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyesi tarafından üniversite adaylarına destek amacıyla kurulan tercih destek stantlarını ziyaret etti.

İzmit Belediyesi tarafından 3 yıldır üniversite adaylarının tercihlerine yardım amacıyla kurulan stantlarla bu yılda ilgi gördü. 18- 26 Temmuz tarihleri arasına belediye binası yanında kurulan stantlarla öğrencilerin en doğru tercihi yapmaları amaçlandı. Öğrencilere tercih dönemlerinde yardım olmak üzere İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi ve üç rehber öğretmen yardımcı oldu. Tercih standını ziyaret eden Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "Belediyemizin gençlik çalışmaları kapsamında, üniversite tercih döneminde, Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın yönlendirmeleri doğrultusunda, Aydın Üniversitesi ile beraber Belsa Plaza etrafında tercih ve danışmanlık merkezi kurduk. LYS ve YGS tercihleri yapacak gençlerimize uzman kişiler tarafından danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Sabah 09.00 akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veren tercih stantlarından 18 Temmuz tarihinden itibaren 500 kişi destek aldı. Ücretsiz olarak verilen destekle öğrencilere sınav puanlarına göre bölüm tanıtımı ve doğru tercih konusunda yardım yapıldı. 18 Temmuz'dan buyana üniversite adaylarına doğru tercih konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hale Yenginer, "İzmit Belediyesi tarafından öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık. Burada ki tek amacımızı üniversite adaylarının hayatlarını davam ettirme noktasına iyi bir eğitim alarak sevdikleri meslekleri yönlendirmekti. Bu anlamda bizde onlara puanları doğrultusunda en uygun tercihleri yapmalarına yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.

(UK



25.07.2017 18:10:38 TSI

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