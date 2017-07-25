Başkan Kara İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş'u ziyaret etti
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş'u ziyaret etti.
Belediye Başkanı Kara beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu ve Öncüpınar Mahallesi Muhtarı Orhan Arslan ile birlikte Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş'u ziyaret etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresinin bulunduğu Öncüpınar mahallesinin asfaltını yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Hasan Kara ile ekibini teşekkür ettiğini söyledi.
(MAD-SD-Y)
25.07.2017 18:13:58 TSI
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