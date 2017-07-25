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FÜ'de Resim-İş Öğretmenliği bölümüne özel yetenek sınavı ile 40 öğrenci alınacak



ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne özel yetenek sınavı ile 40 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

FÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 2017 -2018 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı sonuçlarına göre Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına öğrenci alınacak. Kontenjan ve koşullarda 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak değişiklik veya değişikliklerin esas alınacağının belirtildiği açıklamada, "Bu kılavuzda belirtilmemiş herhangi bir durum ortaya çıktığında 2017 ÖSYM Tercih kılavuzu esas alınarak karar verilecektir" denildi.

Özel Yetenek Sınavına girecek olan adayların başvuru dilekçesi ile gelmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliğine ön kayıt yaptırabilmek için 2017 ÖSYS-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türünün herhangi birinden en az 200 puan almaları gerekmektedir. Engelli öğrenciler için YGS puanlarından en az birinden 140 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor. Adayların ön kayıt bürosunca onaylanmış Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini titizlikle saklamaları, yıpratmamaları ve sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ön kayıtlar için başvurular, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binasında A Blok 1. Kat özel yetenek sınavı aday kayıt bürosuna, mesai saatleri içinde yapılacaktır."

Özel Yetenek Sınav başvurusunun başladığı ve 26 Temmuz'da sona ereceği belirtilen açıklamada, sınavın 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

(HİV-Y)



25.07.2017 18:16:10 TSI

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