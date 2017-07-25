YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hisarcık'ta trafik kazası: 5 yaralı

Hisarcık'ta trafik kazası: 5 yaralı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Akyol(60) yönetimindeki 26 AK 201 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil İbrahim Aydoğan yönetimindeki 43 PE 611 plakalı otomobil hatalı solama sonucu Hisarcık-Gediz karayolunun Hisarcık ilçe çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Ali Akyol ve Halil İbrahim Aydoğan ile her iki araçta bulunan Emin Altın, Hatice Altın ve Hatice Akyol yaralandı. Kazada yaralanan Halil İbrahim Aydoğan ve Emin Altın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Ali Akyol, Hatice Akyol ve Hatice Altın Tavşanlı Doç.Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)



25.07.2017 18:24:25 TSI

NNNN

