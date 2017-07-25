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Kahta'daki içme suyu hattı çalışmaları

- Başkan Toprak: "Herhangi bir mağduriyeti olan kardeşlerimizin zararı karşılanacaktır"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, geçtiğimiz günlerde basında yer alan Kahta Belediyesi içme suyu hattıyla alakalı haberle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışmalar esnasında meydana gelen mağduriyet ve zararlardan dolayı Taşkale Köyü halkından özür dilediğini söyleyen Başkan Toprak, yaşanılan zarar veya mağduriyetleri gidermenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Kahta'nın böyle güzel bir suya kavuşmasında katkıları olan Taşkale köyüne teşekkür eden Başkan Toprak, "Taşkale Köyü Dernek Başkanlığınca yapılan açıklamada Kahta'ya kazandırdığımız Haydaran içme suyunun çalışmaları sırasında bazı sıkıntıların oluştuğu ifade edilmiştir. Bizler Kahta'mızın asırlık sorunu olan içme suyu sorununu çözmek için o mevkide çalışmalar yürüttük.

Çalışmalar sırasında yaşanılan zarar veya mağduriyetleri gidermek bizim boynumuzun borcudur.Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.Herhangi bir mağduriyeti olan oradaki kardeşlerimizin zararları karşılanacaktır.Bizim yaptığımız çalışma Kahta'mıza güzel bir su kazandırmaktır.

Çalışmalar sırasında yaşanılan mağduriyetler ve zararlar oluşmuşsa öncelikle mağdur olan herkesten özür diliyorum. Suyun taşınması sırasında boruların geçtiği tarlalarda ister istemez bazı sıkıntılar oluşmuştur fakat kimse mağdur edilmeyecek yaşanılan zararlar da giderilecektir.

İlçemizin böyle güzel bir suya kavuşmasında katkıları olan Taşkale Köyünde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



25.07.2017 18:26:28 TSI

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