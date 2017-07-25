ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahta'daki içme suyu hattı çalışmaları

25 Temmuz 2017 Salı, 18:25
Kahta'daki içme suyu hattı çalışmaları
Kahta'daki içme suyu hattı çalışmaları
- Başkan Toprak: "Herhangi bir mağduriyeti olan kardeşlerimizin zararı karşılanacaktır"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, geçtiğimiz günlerde basında yer alan Kahta Belediyesi içme suyu hattıyla alakalı haberle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışmalar esnasında meydana gelen mağduriyet ve zararlardan dolayı Taşkale Köyü halkından özür dilediğini söyleyen Başkan Toprak, yaşanılan zarar veya mağduriyetleri gidermenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.
Kahta'nın böyle güzel bir suya kavuşmasında katkıları olan Taşkale köyüne teşekkür eden Başkan Toprak, "Taşkale Köyü Dernek Başkanlığınca yapılan açıklamada Kahta'ya kazandırdığımız Haydaran içme suyunun çalışmaları sırasında bazı sıkıntıların oluştuğu ifade edilmiştir. Bizler Kahta'mızın asırlık sorunu olan içme suyu sorununu çözmek için o mevkide çalışmalar yürüttük.
Çalışmalar sırasında yaşanılan zarar veya mağduriyetleri gidermek bizim boynumuzun borcudur.Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.Herhangi bir mağduriyeti olan oradaki kardeşlerimizin zararları karşılanacaktır.Bizim yaptığımız çalışma Kahta'mıza güzel bir su kazandırmaktır.
Çalışmalar sırasında yaşanılan mağduriyetler ve zararlar oluşmuşsa öncelikle mağdur olan herkesten özür diliyorum. Suyun taşınması sırasında boruların geçtiği tarlalarda ister istemez bazı sıkıntılar oluşmuştur fakat kimse mağdur edilmeyecek yaşanılan zararlar da giderilecektir.
İlçemizin böyle güzel bir suya kavuşmasında katkıları olan Taşkale Köyünde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(HT-SD-Y)

25.07.2017 18:26:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hurda yüklü tır yan yattı
YEREL

HURDA YÜKLÜ TIR YAN YATTI
Otomobil çocuğa çarptı
YEREL

OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL

ADIYAMAN'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Üniversite öğrencilerine verilen hizmetlerde sınır yok
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN HİZMETLERDE SINIR YOK
Üniversite öğrencileri barınmada sorun yaşamayacak
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BARINMADA SORUN YAŞAMAYACAK
Belediye ekiplerince ağaçlar budanıyor
YEREL

BELEDİYE EKİPLERİNCE AĞAÇLAR BUDANIYOR
Koordinasyon Kurulu Vali Kalkancı başkanlığında toplandı
YEREL

KOORDİNASYON KURULU VALİ KALKANCI BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Petrol Caddesinde istinat duvarı örüldü
YEREL

PETROL CADDESİNDE İSTİNAT DUVARI ÖRÜLDÜ
Mehmet Akif Mahallesi Taziye Evi inşasına başlandı
YEREL

MEHMET AKİF MAHALLESİ TAZİYE EVİ İNŞASINA BAŞLANDI
Besni'de 13 yaşındaki çocuk damdan düştü
YEREL

BESNİ'DE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAMDAN DÜŞTÜ
Adıyaman'da otomobil yayaya çarptı
YEREL

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI