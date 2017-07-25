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Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı

25 Temmuz 2017 Salı, 18:30
Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Kütahya kavşağı bağlantı yolunda meydana gelen kazada Ramazan Dumlu E., (67) idaresindeki 20 DE 992 plakalı otomobil ile Sezayi Ö., (29) idaresindeki 11 DG 5591 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil sürücüsü Sezayi Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Derya E., (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(İC-AS-Y)

25.07.2017 18:32:58 TSI
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