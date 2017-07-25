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Manisa Büyükşehir Belediyesi sera kurup fidan üretecek

25 Temmuz 2017 Salı, 18:33
Manisa Büyükşehir Belediyesi sera kurup fidan üretecek
Manisa Büyükşehir Belediyesi sera kurup fidan üretecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yapımına başladığı sera inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
İl genelinde vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alanlar yaratmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kendi çiçek, ağaç ve çalı guruplarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde 50 dönüm alan üzerinde sera yapımı için çalışmalarına devam ediyor. Kurulacak olan serada çiçek, ağaç ve çalı grupları yetiştirerek bitki maliyetini düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, "Yapımı devam eden serada, 4 bin m2'lik tam otomasyonlu kapalı sera, isçi dinlenme binası, idari bina, repikaj alanı, gölgelik alan, depolama alanları ve telli terbiye alanları yer alacaktır. Serada çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çeşitli türlerden kışlık ve yazlık çiçek ve bitki üretmeyi hedefliyoruz" dedi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı ve 2017 yılında da devam eden Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Sarıgöl'den 10 üretici, Selendi'den 12 üretici ile protokol imzalandı. Protokole atılan imzalar sonrasında teslim edilecek olan 400 metrekarelik seraların kurulum işlemleri başlayacak. En kısa zamanda kurulumları yapılarak üreticilere teslim edilecek olan seraların kullanım amacına uygun olarak faaliyet göstermesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl boyunca denetimi yapılacak. Sarıgöl'den 10, Selendi'den 12 üreticinin imzaladığı protokolün ardından üreticiler Manisa Büyükşehir Belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.
(AY-Y)

25.07.2017 18:34:40 TSI
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