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Manisa BBSK'da bir başarı da okçuluktan



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MANİSA (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler-Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor okçuluk şubesi sporcuları önemli başarılar elde etti.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, bir başarı da okçuluk branşından geldi. 20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler-Kadetler Türkiye şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Ahmet Erol, Yankı Avcu ve Berk Tombul Makaralı Genç Erkekler kategorisinde 1. oldu. Makaralı Yay Karışık Takım Kategorisinde yarışan yeşil-beyazlı sporcular Hüsna Nur Sancak ve Yankı Avcu ise Türkiye 3.sü olmayı başardı. Ayrıca milli takım sporcularının belirlendiği bu yarışmalarda daha önceden seçme barajını geçen yeşil-beyazlı sporcu Atakan Kaya yapılan eleme atışlarında milli takımı 1 puanla kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Okçuluk Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar başarılı sporcuları tebrik ederek," Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak her branşta başarıyı hedefliyoruz. Son dönemlerde okçuluktan judoya, atletizmden cimnastike kadar birçok branşta elde edilen başarılar bunu kanıtlıyor. Bu anlamda 20-23 tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler-Kadetler Türkiye şampiyonasında yeşil-beyazlı sporcularımız önemli dereceler elde ederek bizleri gururlandırdı" dedi.

(AY-Y)



25.07.2017 18:48:08 TSI

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