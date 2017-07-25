ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Güvençer, küçük sporcularla buluştu

25 Temmuz 2017 Salı, 18:51
Vali Güvençer, küçük sporcularla buluştu
Vali Güvençer, küçük sporcularla buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek brifing aldı.
Vali Güvençer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Toplantı salonunda, İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı ve şube müdürleri tarafından kurum faaliyetleri, hazırlanan ve devam eden projeler ile spor tesisleri hakkında Vali Güvençer'e detaylı bilgiler sunuldu. Vali Güvençer, ziyareti sırasında karşılaştığı küçük sporcularla da yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti ve kendilerine başarılar diledi.
(ÖND-Y)

25.07.2017 18:53:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni itfaiye müfrezesi ile Yuntdağı'na müdahale hızlanacak
YEREL

YENİ İTFAİYE MÜFREZESİ İLE YUNTDAĞI'NA MÜDAHALE HIZLANACAK
Manisa BBSK'da bir başarı da okçuluktan
YEREL

MANİSA BBSK'DA BİR BAŞARI DA OKÇULUKTAN
Manisa Büyükşehir Belediyesi sera kurup fidan üretecek
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERA KURUP FİDAN ÜRETECEK
Başkan Kayda: &quot;Salihli'ye fakülte kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KAYDA: "SALİHLİ'YE FAKÜLTE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"
Her şey çocukların sağlığı için
YEREL

HER ŞEY ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN
Şehzadeler'e estetik aydınlatma
YEREL

ŞEHZADELER'E ESTETİK AYDINLATMA
Başkan Kayda'dan şenlik teşekkürü
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ŞENLİK TEŞEKKÜRÜ
Türkiye'ye örnek olacak Tarım Köy Projesi vatandaşlara anlatıldı
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK TARIM KÖY PROJESİ VATANDAŞLARA ANLATILDI
MAGİDER, Manisalı üreticilerle OSB'deki fabrikaları buluşturdu
YEREL

MAGİDER, MANİSALI ÜRETİCİLERLE OSB'DEKİ FABRİKALARI BULUŞTURDU
Yunusemre Belediyespor'dan yeni transfer
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'DAN YENİ TRANSFER
Gördes arıtma tesisi takdir topladı
YEREL

GÖRDES ARITMA TESİSİ TAKDİR TOPLADI
Selendi'nin su taşkını sorunu ortadan kalkıyor
YEREL

SELENDİ'NİN SU TAŞKINI SORUNU ORTADAN KALKIYOR
Salihli'de palmiyeler taşınıyor
YEREL

SALİHLİ'DE PALMİYELER TAŞINIYOR
Salihli'de arazi yolları yenileniyor
YEREL

SALİHLİ'DE ARAZİ YOLLARI YENİLENİYOR
Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ