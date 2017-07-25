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Vali Güvençer, küçük sporcularla buluştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek brifing aldı.

Vali Güvençer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Toplantı salonunda, İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı ve şube müdürleri tarafından kurum faaliyetleri, hazırlanan ve devam eden projeler ile spor tesisleri hakkında Vali Güvençer'e detaylı bilgiler sunuldu. Vali Güvençer, ziyareti sırasında karşılaştığı küçük sporcularla da yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti ve kendilerine başarılar diledi.

(ÖND-Y)



25.07.2017 18:53:19 TSI

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