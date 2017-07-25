YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Delice Irmağı'nda tuz ölçümü yapıldı

Delice Irmağı'nda tuz ölçümü yapıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Bir süre önce sulu tarıma elverişli Delice ırmağı kenarında bulunan aşağıova köylerinin daha kaliteli ve tarımda kullanılabilir suya ulaşmaları noktasında gerekli analizin yapılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Bu çalışmaları yapmak üzere yapılan istişareler sonucu Delice ırmağının tuzluluk oranını ölçmek için Ankara Toprak ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsünden gerekli analizi yapmak üzere yetkili ekip Delice, Bahşılı, Kavşut, Çayyaka ve Tokullu bölgelerinden su ve toprak örneği aldılar.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Özkan, "Burada analizi yapmaktaki amaç tuzlu olarak akan delice ırmağına tuz nerede karışıyor tespit edip, tuz oranını imkanlar ölçüsünde en aza indirerek akan bu suyun tarımda kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktır" dedi.

Böylece bu köylerimizin kuru ve sulu arazilerinin tuzdan arınmış şekilde daha kaliteli suya ulaşabilmelerini sağlamamız gerekiyor diyen İlyas Özkan, bunun sonucunda ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamaktır. Artacak ürün çeşitliliği sayesinde tarımla uğraşan çiftçilerimizin gelir düzeyleri ve refah seviyeleri yükselecektir. Alınan tahlil sonuçları ileriki günlerde elimize ulaştıktan sonra bu yöndeki çalışmalarımız yoğunluk kazanacaktır" dedi.

(SŞ-BÖ)



25.07.2017 19:19:06 TSI

NNNN

