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Üniversite öğrencisinin paten tutkusu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ali Bilsen adlı Üniversite öğrencisi ilçe caddelerinde pateni ile dolaşıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesinde okuduğunu ifade eden Ali Bilsen, yaz tatili geçirmek için memleketi Sungurlu'ya geldiğini, 5 yıldır paten kullandığını ve paten yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Paten kullanmayı çok seviyorum diyen Bilsel, "Paten bana çok eğlenceli geliyor. Paten yaparken kendimi özgür hissediyorum. Ayrıca istediğim yere en kısa zamanda gidebiliyorum. Herkesin bu sporu denemelerini tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir kez deneseler çok hoşlarına gideceğimden şüphem yok." diye konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ilçedeki caddelerin kaldırımlarını yenilemesinden dolayı teşekkür eden Bilsel, " Daha önce kaldırımlar çok eski olduğu için patenimin tekerlekleri kırılıyordu. Yeni yapılan kaldırımlar ile artık daha rahat paten kullanabiliyorum" dedi.

(SŞ-BÖ)



25.07.2017 19:22:01 TSI

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