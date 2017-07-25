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Gençlerden 'Diriliş' oyunu



(Fotoğraflı)



YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Belediye Tiyatro Kulübü'nün düzenlediği '15 Temmuz - Diriliş' adlı tiyatro gösterisi ilgi topladı.

Vakıfbank İlkokulu Salonu'nda düzenlenen tiyatro gösterisine Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Mesut Aslan, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın ve vatandaşlar katıldı. Oyunun senaryosunu yazıp yöneten Ensar Sarıgül, "Kulübümüz, ilçemizde yaşayan gönüllü gençlerden oluşuyor. Tamamen amatör bir grubuz. 10 günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Öykümüzü Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklanmasıyla başlayan şiirden aldık, 15 Temmuz günü köprüde yaşananlara kadar getirdik. Son finali de Ömer Halisdemir'in şehit olmasıyla sonlandırıyoruz" dedi.

Oldukça takdir toplayan oyunun sonunda Kaymakam Zafer Engin ve Başkan Dr. Metin Oral, oyuncuları kutlayıp Ensar Sarıgül'e çiçek verdi.

(MŞ)



25.07.2017 19:29:25 TSI

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