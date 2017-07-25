YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. öç İdaresindeki darp olayı sonrası Valilikten açıklama

Göç İdaresindeki darp olayı sonrası Valilikten açıklama



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği, İl Göç İdaresi'ndeki personellerin darp edilmesi ile ilgili açıklamada yaptı.

İl Göç İdaresinde çalışan personeller ile kurum müdürü bugün öğlen saatlerinde bir grup tarafından darp edildi. Şanlıurfa Valiliği konu ile yaptığı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde İdare Müdürü Hakan Ergün ve müdürlük çalışanlarının darp edilmesi olayının, Göç İdaresine rutin işlemlerini yaptırmak için gelen Suriyeli misafirler ile ilgisinin olmadığı tespit edilmiş, olaya karıştığı belirlenen şahıslar gözaltına alınmış ve konu adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

(BB-DK-Y)



25.07.2017 20:40:56 TSI

NNNN

