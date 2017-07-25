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öç İdaresindeki darp olayı sonrası Valilikten açıklama

25 Temmuz 2017 Salı, 20:38
Göç İdaresindeki darp olayı sonrası Valilikten açıklama

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği, İl Göç İdaresi'ndeki personellerin darp edilmesi ile ilgili açıklamada yaptı.
İl Göç İdaresinde çalışan personeller ile kurum müdürü bugün öğlen saatlerinde bir grup tarafından darp edildi. Şanlıurfa Valiliği konu ile yaptığı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde İdare Müdürü Hakan Ergün ve müdürlük çalışanlarının darp edilmesi olayının, Göç İdaresine rutin işlemlerini yaptırmak için gelen Suriyeli misafirler ile ilgisinin olmadığı tespit edilmiş, olaya karıştığı belirlenen şahıslar gözaltına alınmış ve konu adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.
(BB-DK-Y)

25.07.2017 20:40:56 TSI
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