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KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

25 Temmuz 2017 Salı, 20:39
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
- "Bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz"
- "Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok icraatlarla örnek olduk"

(Fotoğraflı)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yapılacak olan seçimlerde tekrardan aday olduğunu söyleyerek, "Bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz" dedi.
KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı. KTO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kan değişimi ile yenilenen 65. Hükümetin her alanda olduğu gibi özellikle ekonomi alanında yapılan atılımları devam ettireceğine inanıyorum. İş dünyası olarak, Hükümetimizden en büyük beklentimizin, 2016 yılı sonundan bugüne kadar ekonomi alanında atılan adımların ve piyasaya verilen desteklerin sürdürülmesi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 2017 yılı ilk çeyreğinde büyüme rakamında elde edilen yüzde 5'lik oranın yılsonunda da sağlanabilmesi Hükümetimizin desteklerini sürdürmesine bağlıdır" dedi.
İsrail'in Kudüs'te uyguladığı terörü kınayan Başkan Hiçyılmaz, "3 büyük semavi dinin kutsal saydığı mekanlardan biri olan Kudüs'te, 1 haftayı aşkın süredir, İsrail Hükümetinin terör estirdiğine şahit oluyoruz. Müslümanların Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonraki 3. kutsal mabedi olan Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından insanlık dışı uygulamalar yapılmaktadır. Müslümanların ibadetini engel olunmakta, zulmedilmekte ve Filistinli Müslümanlar öldürülmektedir. Harem-i Şerif'te yapılanlar, din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ihlalidir. İsrail Hükümetinin bu tavrını ve yaptığı zulmü kınıyorum. İsrail, İslam'ın ve Müslümanların kutsallarına ve kutsal mabedi Harem-i Şerif'e saygısızlıktan derhal vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.
"Temmuz ayı demokrasimiz ve bağımsızlığımız için önemli bir ay haline gelmiştir" diyen Başkan Hiçyılmaz, "15 Temmuz 2016 tarihinde hain ve alçakça bir darbe girişimi gerçekleşmiş ancak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Bu yaşananların hemen ardından meydanlar milletimiz tarafından doldurulmuş, demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu senede, 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak Cumhuriyet meydanındaydık. Kayseri Ticaret Odası olarak, meydanda kurduğumuz çadırımızda üyelerimizle birlikte anma etkinliklerinde yerimizi aldık. 15 Temmuz ihanetini o geceki gibi hissettik, demokrasimiz için yeniden nöbet tuttuk, şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik. Bu hain girişimi yapan FETÖCÜ alçakları bir kez daha lanetliyor ve Allah bir daha böyle günler göstermesin diyorum" şeklinde konuştu.
2013'ün mayın ayından beri görev yaptıklarını ve görev yaptıkları sürede üyelere fayda sağlamak ve Kayseri Ticaret Odası'nı en iyi şekilde temsil etmek için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle 17-25 Aralık sürecinden önce, art niyetli ve Odayı ele geçirmek üzere gelmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı mücadele ettik. Odanın, onların eline geçmesini önledik ve bu aşamayı geçirdikten sonra yapmış olduğumuz icraatlarla Kayseri Ticaret Odasını belli noktalara taşıdık. Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok İcraatlarla örnek olduk. Bugün, Türkiye'de hiçbir odanın sahip olmadığı kadar güzel ve modern bir binaya sahip olduk. Yapmış olduğumuz bu icraatlara herhangi bir eleştiri getiremeyen zavallılar, belden aşağı vurma yolunu tercih etmiş ve bizi sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen her türlü çirkefliği yapmışlardır" diye konuştu.

"Geçirmiş olduğumuz bu 4 yıllık dönemi çıraklık ve kalfalık dönemi olarak değerlendiriyoruz"
Başkan Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz. Odamızı getirmiş olduğumuz bu kalite seviyesinden daha da yukarılara çıkarma gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerle verdiğimiz sözleri yerine getirerek, üyelerimizin ve bize destek olanların yüzünü kara çıkarmadık. Bundan sonra da aynı özenle, aynı anlayışla yolumuza bir dönem daha devam etmek istiyoruz."
(AG-Y)

25.07.2017 20:41:45 TSI
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