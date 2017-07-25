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Erzincan PTT'ye 10 yeni motor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan PTT posta dağıtım filosuna 10 yeni motosiklet katıldı. Motosikletler, yaya olarak dağıtılan postaların daha hızlı şekilde evlere ulaşmasını sağlayacak.

Motorların Erzincan'da kazasız belasız hizmet vermeleri için alınan kurbanlık koç, Karaağaç Kız kuran kursuna bağışlandı.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını kaydeden Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş "Erzincan'da hizmetlerin artarak devam ediyor. Posta Dağıtıcı Arkadaşlarımızın daha rahat hizmet vermeleri için Genel Müdürlüğümüzden talebimiz 10 adet motorsikleti hizmete sunduk. Ayrıca Erzincan'da 5 yeni şube açılıoşı yapıyoruz. PTT A.Ş. olarak günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor ve çalışmalarımızdaki temel politikamız; yenilikçi bir anlayışla birçok hizmeti Ülkemizin en ücra köşesine kadar götürmekle birlikte özellikle hız ve kalite unsurlarını da ihmal etmemektir" dedi.

Tanıtım toplantısında konuşan Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş, "posta ve kargo taşımacılığı alanındaki hizmetlerimizi daha hızlı ve kaliteli sunabilmek amacıyla mevcut motosikletlerimize ilave 10 Adet Genel Müdürlüğümüz göndermiştir. Hizmete verilen yeni motosikletler; müşterilerimizin beklentilerini en güzel şekilde karşılamakla birlikte 176 yıllık geçmişe sahip PTT A.Ş. imajına da yaraşır şekilde dış görünüş ve donanıma da sahiptirler. Söz konusu motosikletlerden 10 adedi Erzincan PTT A.Ş. Başmüdürlüğümüze teslim edilmiş olup Erzincan İlimizde yaşayan tüm halkımızın posta ve kargolarının taşınması hizmetinde kullanılacaktır. Uzun zamandır dağıtıcı arkadaşların beklemiş olduğu son model çok rahat, çok konforlu motorlara kavuşmuş bulunuyoruz. Rabbim kazasız belasız binmek nasip etsin. Erzincan Halkına hayırlı hizmet sunmasını diliyorum. Şuanda 10 adet motor geldi. Motorlarımızın hizmete sunulmasında bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Yeni motorlarımız ile İnşallah bundan sonra seri bir şekilde özellikle uzak mesafelerden başlayarak dağıtımlarımızın devirsiz dağıtımı sağlanacaktır." dedi.

Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş, PTT bünyesinde çalışan personelin ehliyet kursuna gönderildiğini ve ücretinin PTT tarafından karşılandığını kaydetti

Ağdaş; "Ayrıca değerli Erzincan halkımızın hizmeti ayağına götürmek gayesi ile özellikle uzak mahallelerimizden başlamak üzere PTT şube açılmaları sürüyor. Yunus Emre mahallesinde ki eski muhtarlık binasının tadilatına başlanıyor. Bildiğiniz gibi AVM'de bir şubemiz hizmete açıldı. Orada özellikle hem AVM esnafı hem de çevresinde ki değerli halkımız PTT şube hizmetinden mahalleli yararlanmaktadır. Demirkent, Kavakyolu ve Yanlızbağ beldelerimizde ki çalışmalarımız sürüyor, önümüzde ki günlerde değerli Erzincanlıların hizmetine sunacağız" dedi.

(FG-AA-Y)



25.07.2017 20:44:22 TSI

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