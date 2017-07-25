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Talas Belediyesi'nden teleferik düzeltmesi



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Dağı Uluslararası Yamaç paraşütü Şampiyonası'nın 8'incisi başladı.

Ali Dağı'nın zirvesinde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost, sporcular ve izleyiciler katıldı.

2 bin rakımlı Ali Dağı'nda Talas Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonaya 7 ülkeden katılan 10'u kadın 110 sporcu 35 km'lik Bünyan Karadayı hedefine doğru uçmaya çalıştılar.

Gerçekleştirilecek şampiyonanın 5 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye hizmetlerimiz arasında bu tür sosyal, kültürel renkli faaliyetlerimizin de olması gerekiyor. Ali Dağı sadece Talas'ın değil Kayseri'nin değil Türkiye'nin en önemli havacılık spor merkezlerinden biri. İran, Rusya, Irak, Ukrayna, İsviçre, Norveç gibi ülkelerden sporcularımız burada yarışacaklar. Uzun yıllar havacılık sporlarında Ali Dağında birçok faaliyetler gerçekleştirilmekte. Bizde Talas Belediyesi olarak 8'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Yamaç paraşütü Şampiyonasını bugün başlattık. Tabi bunlar mesafe yarışması. 110 yarışmacımız 7 farklı ülkeden katıldılar. Sporun en önemli özelliği birlik ve beraberliği pekiştirmesi. Burada farklı görüş ve inançlardan insanlar var. Ayrıca her türlü organizasyonumuza destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e çok teşekkür ederim." dedi.

Yarışmaya katılmak için çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Yamaç paraşütü için Ali Dağı gibi bir değerimiz var. Bugün dünyanın dört bir tarafından insanlarımız yamaç paraşütü için Ali Dağı'nı tercih ediyorlar. Hem Talas Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı projemizi kamuoyuna duyuracağız. Bunlardan birisi aşağı Talas'tan meydandan Ali Dağı'na Teleferik Projesi çalışmalarına başladık. Projemiz tamamlandığında şehrimize gelen misafirlerimiz Ali Dağı'na teleferikle ulaşmış olacak. Bu projeleri tamamladığımız zaman Kayseri'yi daha fazla cazibe merkezi haline getirmiş olacağız. Yamaç paraşütü ve benzer etkinlikleri düzenleyerek Kayseri'nin uluslararası arenada önemini artıracak projelerimizi sürdüreceğiz. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." Şeklinde konuştu.

110 sporcunun katıldığı yarışma 30 Temmuz Pazar günü son bulacak. Şampiyonayı Ali Dağı'nın zirvesinden izlemek isteyenler için her gün 10.00-13.00 saatlerinde Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden ücretsiz servis hizmeti sunuluyor.

(AG-Y)



25.07.2017 21:04:13 TSI

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