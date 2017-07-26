ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'da bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 04:51
Kütahya'da bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Metin Kara yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Bariyerlerin biçtiği otomobildeki Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan Furkan Elçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi. (EFE)

26.07.2017 04:53:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Emet'te 3.0 şiddetinde deprem
YEREL

EMET'TE 3.0 ŞİDDETİNDE DEPREM
Hisarcık'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

HİSARCIK'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Gediz MHP teşkilatından basın mensuplarına kahvaltı
YEREL

GEDİZ MHP TEŞKİLATINDAN BASIN MENSUPLARINA KAHVALTI
Kütahya'da Tuğba Yurt coşkusu
YEREL

KÜTAHYA'DA TUĞBA YURT COŞKUSU
Zabıta Yaya Güvenliği İçin Çalışıyor
YEREL

ZABITA YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Kızılay, fuarda tanıtım standı açtı
YEREL

KIZILAY, FUARDA TANITIM STANDI AÇTI
Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya'nın geleceğine yatırım yapıyoruz
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: KÜTAHYA'NIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ
Altıntaş'ta hacı pilavı geleneği
YEREL

ALTINTAŞ'TA HACI PİLAVI GELENEĞİ
Başkan Asaf Akar çiftçileri uyardı
YEREL

BAŞKAN ASAF AKAR ÇİFTÇİLERİ UYARDI
Çiftçiler, daha karlı olan tütün ekimine yöneldi
YEREL

ÇİFTÇİLER, DAHA KARLI OLAN TÜTÜN EKİMİNE YÖNELDİ
Altıntaş ilçesinde yeni mesire alanı ve kır lokantası
YEREL

ALTINTAŞ İLÇESİNDE YENİ MESİRE ALANI VE KIR LOKANTASI
Gazeteciler Cemiyeti'nde birlik günü
YEREL

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDE BİRLİK GÜNÜ
Asker adaylarına düğün gibi uğurlama
YEREL

ASKER ADAYLARINA DÜĞÜN GİBİ UĞURLAMA
Tunçbilek'te kültür ve sanat etkinlikleri
YEREL

TUNÇBİLEK'TE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ
Hisarcık Kızılçukur köyü İçme Suyu ve kanalizasyon Şebekesi Hattı'nın ihalesi sonuçlandı
YEREL

HİSARCIK KIZILÇUKUR KÖYÜ İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI'NIN İHALESİ SONUÇLANDI
Başkan Yüksel Ünal, Kös Oyunu 'Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne katıldı
YEREL

BAŞKAN YÜKSEL ÜNAL, KÖS OYUNU 'TÜRK DÜNYASI ATA SPORLARI ŞENLİĞİ'NE KATILDI
Hisarcık MYO'dan 'Tercih sizden, hediye bizden' kampanyası
YEREL

HİSARCIK MYO'DAN 'TERCİH SİZDEN, HEDİYE BİZDEN' KAMPANYASI