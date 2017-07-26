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Vali Bilmez, Özel İdare tesislerini denetledi



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Özel İdaresine ait asfalt ve parke taşı üretim tesislerini denetledi.

İl Özel İdaresinin asfalt ve kilit parke taşı üretim tesisine giden Vali Bilmez, tesislerde ki çalışmaları yerinde inceledi. Üretim aşamaları ve üretilen malzemeler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, daha sonra kurumun destek hizmetleri kampüsüne gitti. Kampüs alanında ve birimlerde denetlemelerini sürdüren Vali Bilmez, araç filosuna dahil edilen yeni iş makinaları, araç ve gereçleri inceledi.

(OY-AA-Y)



26.07.2017 08:45:23 TSI

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