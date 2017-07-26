ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Bilmez, Özel İdare tesislerini denetledi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 08:43
Vali Bilmez, Özel İdare tesislerini denetledi
Vali Bilmez, Özel İdare tesislerini denetledi

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Özel İdaresine ait asfalt ve parke taşı üretim tesislerini denetledi.
İl Özel İdaresinin asfalt ve kilit parke taşı üretim tesisine giden Vali Bilmez, tesislerde ki çalışmaları yerinde inceledi. Üretim aşamaları ve üretilen malzemeler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, daha sonra kurumun destek hizmetleri kampüsüne gitti. Kampüs alanında ve birimlerde denetlemelerini sürdüren Vali Bilmez, araç filosuna dahil edilen yeni iş makinaları, araç ve gereçleri inceledi.
(OY-AA-Y)

26.07.2017 08:45:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ardahan'a 3 kupa getiren rahvan atçıları, Başkan Köksoy ağırladı
YEREL

ARDAHAN'A 3 KUPA GETİREN RAHVAN ATÇILARI, BAŞKAN KÖKSOY AĞIRLADI
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
YEREL

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI
Başkan Köksoy, Basın bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN KÖKSOY, BASIN BAYRAMINI KUTLADI