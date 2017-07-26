YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otomobil çocuğa çarptı

Otomobil çocuğa çarptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Yenimahalle TOKİ Yolu Pirireis Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazlıcan Ermen'e (9), Hasan E. yönetimindeki 06 BM 0917 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Nazlıcan Ermen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



26.07.2017 08:49:41 TSI

NNNN

