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Termalspor'a bir milli yıldız daha



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ERZURUM (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Termalspor, Karadağ milli takımının 1.96'lık başarılı pivotu Admir Pelidija'yı renklerine bağladı.

Transferde hız kesmeyen Aziziye Belediyesi Termalspor bir milli yıldızı daha kadrosuna kattı. Karadağ milli takımının başarılı pivotu Admir Pelidija Termalspor ile sözleşme imzaladı.

Hentbol erkekler süper liginde mücadele eden Termalspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir ekip oluşturuyor. Karadağ milli takımının da formasını giyen Admir Pelidija ile sözleşme imzalayan Termalspor, dış transferde de atağını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl süper lige yükselen ve ilk sezonunda önemli bir başarı elde eden Termalspor, yeni sezon için de iddialı bir ekip kuruyor. İç transferde oyuncularla bir bir sözleşme yenileyen Termalspor, dış transferde de marka isimleri kadrosuna katıyor. Daha önce Brezilyalı milli yıldız Cordeiro Novaes Cleriston Davıd'i kadrosuna katan Termalspor, Karadağ'ın 1,96 boyundaki genç yıldızı Admir Pelidija'yı renklerine bağladı.

Termalspor Asbaşkanı Halil Özcan, önümüzdeki sezon için iddialı bir ekip oluşturduklarını söyledi. Erzurum'un ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin süper liglerdeki tek temsilcisinin Termalspor olduğunu hatırlatan Özcan, "Yeni sezon öncesi flaş transferlerle takımımızı güçlendiriyoruz. İç transfer çalışmalarımızı neredeyse tamamladık ve dış transferde de önemli isimleri kadromuza katıyoruz. Brezilyalı milli yıldızın ardından 1994 doğumlu Karadağlı genç milli yıldızı kadromuza kattık. Önümüzdeki sezon bu ligde ses getirecek, Erzurum'u ve Doğu Anadolu Bölgesini en iyi şekilde temsil edecek bir ekip kuruyoruz. İnşallah gelecek sezon hentbol süper liginde Termalspor rüzgarı esecek." ifadelerini kullandı.

(ERZ-AA-Y)



26.07.2017 08:50:46 TSI

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