Hurda yüklü tır yan yattı
(Fotoğraflı)
Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde hurda yüklü tırın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Bozan Murat idaresindeki 31 RR 597 plakalı tır Gölbaşı Malatya karayolu 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazada tırda bulunan hurdalar yola saçıldı.Sürücü Bozan Murat ağır yaralandı.Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(KA)
26.07.2017 08:56:30 TSI
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